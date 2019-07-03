Şüpheli kamyonetten uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurdukları kamyonetin içerisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurdukları kamyonetin içerisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet içerisinde yapılan aramada 1 adet Gong olarak tabir edilen düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 42 gram kristal uyuşturucu olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan E.T, E.G ve Ö.A. isimli şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.