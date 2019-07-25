Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı, yangın çıktı Gaziantep’te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldıktan sonra patlama alanında yangın çıktı.

Gaziantep’te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldıktan sonra patlama alanında yangın çıktı. Patlamanın ardından ufak çapta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi’ndeki Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin karşısında meydana geldi. Mahkemenin karşısındaki boş alanda şüpheli çanta olduğu ihbarını alan ekipler, olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Çevrede gerekli önlemler alındıktan sonra şüpheli çanta, bomba imha uzmanının fünye yerleştirmesiyle kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Patlamanın ardından alandaki kuru otların alev almasıyla küçük çapta yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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