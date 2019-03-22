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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Samsun’da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

22 Mart 2019 Cuma 12:13
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Samsun’da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Esentepe Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilde bulunan H.Ç. ve M.K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:13
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