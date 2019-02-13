Şüpheli araçtan ruhsatsız tabanca çıktı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suç ve suçlu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği kontroller esnasında; Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenen araç durduruldu. Araçta bulunan iki şahıs ve araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunda seyahat eden S. E. isimli bayanın oturduğu koltuk altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör elde edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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