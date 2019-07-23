Şüpheli araçtan kaçak içki ele geçirildi Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde durumundan şüphelenilen araçtan gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde durumundan şüphelenilen araçtan gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Hayrabolu İlçesi Alpullu Caddesi’nde bulunan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan arama neticesinde 29 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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