0553 313 94 23

Şüpheli araçtan kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde durumundan şüphelenilen araçtan gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:08
Şüpheli araçtan kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde durumundan şüphelenilen araçtan gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


Hayrabolu İlçesi Alpullu Caddesi’nde bulunan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan arama neticesinde 29 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı”
    1. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    2. Alacak meselesi yüzünden 25 yaşındaki..
    3. "Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına..
    4. Şuhut’ta çiçekler açıyor
    5. "Bana çay ver" deyince silahını..
    6. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    7. Boş sulama havuzuna düşen adam..
    8. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    9. Büyükşehirden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    10. Kulak sağlığı için havuz ve denizde..
    11. Erzurum'da korkunç yangın! 8 saat..
    12. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    13. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
    14. "Şirketlerin alacaklarına karşılık..
    15. Kaytazdere’de Yelkenciler Şov Yaptı
    16. Başakşehir'de korkutan yangın!
    17. Güvenli bölge oluşturmak için..
    18. Eleşkirt Kaymakamlığı özel idare..
    19. Türkiye’nin en karanlık noktasında..
    20. MSB: "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel..
    21. Paralimpik basketbolcular, Polonya'da..
    22. Başkan Kılınç basın bayramını kutladı
    23. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    24. ’Taksi’ uygulamasında 49 bin 336 TL..
    25. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in işgal..
    26. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi..
    27. GGC Başkanı İbrahim Ay’dan basın..
    28. Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı..
    29. 1 kilogram uyuşturucu ve ruhsatsız..
    30. Antalya’da tarlada yangın çıktı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi