Şüpheli araçta bin 728 adet ecstasy hap ele geçirildi
Afyonkarahisar’da polis ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada bin 728 adet ecstasy uyarıcı hap ele geçirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 16:23
Afyonkarahisar’da polis ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada bin 728 adet ecstasy uyarıcı hap ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çay ilçe girişi uygulama noktasında yapılan kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada,bin 728 adet ecstasy uyarıcı hap ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili araç içerisindeki F.K. ve U.G. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
YORUM YAZ