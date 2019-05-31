Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden örnek davranış

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Süphan Gençlik Merkezinde çalışan liderler, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Süphan Gençlik Merkezinin gençlik liderleri ve gönüllü gençleri tarafından “Gençlerin İyilik Ağacı” projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde maddi durumu iyi olmayan çocukların tespit edilmesi ile başlayan proje kapsamında gençler kentteki birkaç esnafı tek tek ziyaret edip kampanyalarını anlattılar.

Esnaftan temin edilen yeni kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıran yardımsever gençler, şu ana kadar hayırseverlerin desteğiyle 16 çocuğa bayramlık sevinci yaşattı.

Projenin mimarlarından Süphan Gençlik Merkezi Müdürü Vahdettin Çakar, yardıma ihtiyacı olan 16 çocuğa ulaştıklarını belirterek, “Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Küçükken bir gün önceden bayramlıklar başucumuzda durur, babamız ve aile fertlerimiz bayram namazına giderken giyerdik. Herkesin üzerinde güzel bir elbise olur. Bayramlık gerçekten çocuklar üzerinde farklı bir psikolojik etkiye sahip. Bu bayram bizim ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahibi çocukların boyunları bükük kalmasın diye bu yardım kampanyasını başlattık” dedi.