Süper Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen atağında Kamara’nın kale içine doğru yaptığı ortada Donalt topu boş ağlara gönderemedi. Tekrar ceza sahasına düşen topu kaleci Scuffet kontrol ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada Kasımpaşa’nın sağ kanattan gelişen atağında Koita’nın ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Trezeguet’in kafayla vurduğu top üst direğe çarparak auta çıktı.

68. dakikada sol kanattan Aleksic’in kullandığı korner vuruşunda Adem’in kale önüne indirdiği topu Robin ağlarla buluşturdu. 2-0

70. dakikada Kasımpaşa atağında Trezeguet kaleci Ertaç’ı da çalımlayarak topu kaleye doğru gönderdi ama Robin topun boş kaleye gitmesine engel oldu.

77. dakika da Kasımpaşa’da ceza alanı dışında topla buluşan Tarkan’ın sert vuruşu ile defansa çarpan topu kaleci Ertaç, son anda kornere çeldi.

84. dakikada kontra atağa çıkan Kasımpaşa’da ceza sahası dışında topla buluşan Koita, sert vuruşla topu kaleci Ertaç’ın sağından ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Serkan Tokat xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Issam xx, Mina xxx, Mustafa xx (Robin dk. 41 xxx), Bülent xxx, Murat Yıldırım xxx, Donald xxx, Bifouma xx (Guilherme dk. 73 x), Aleksic xxx, Adem xxx (Eren dk. 85 ?), Kamara xxx

Yedekler: Farnolle, Pereıra, Ahmed, Barış, Yiğithan, Rahman, Dia

Teknik Direktör: Ali Ravcı

Kasımpaşa: Scuffet xx, Ben Youssef xx, Josue Sa xx, Veigneau xx (Perica dk. 57 x), Popov xx, Sadiku xx (Karim Hafez dk. 45 xx), Tarkan xx, Khalili xx (İlhan dk. 77 x), Hajradinovic xx, Trezeguet xx, Koita xxx

Yedekler: Eray, Hasan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad, Veysel

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Adem (dk. 41), Robin (dk. 68) (E.Y. Malatyaspor), Koita (dk. 84) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Adem, Robin, Aleksic (E.Y. Malatyaspor), Sadiku, Veigneau, Karim Hafes, Youssef, Trezeguet(Kasımpaşa)

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