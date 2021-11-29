‘Süper mutant omicron’ dünyaya yayılmaya devam ediyor: Karantinadan kaçan iki kişi uçağa binerken yakalandı!

Hollanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulan 2 kişinin İspanya uçağıyla ülkeyi terk etmek isterken yakalandığı açıklandı.

Hollanda Kraliyet Polisinin (Koninklijke Marechaussee) Twitter'dan yaptığı açıklamada, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan gelen ve Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan 61 yolcudan 2'sinin İspanya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

İspanya uçağının kalkacağı sırada yakalanan kişilerin karantinaya devam etmeleri için belediyeye bağlı Sağlık Hizmetlerine (GGD) teslim edildiği belirtildi.

Biri İspanya diğeri Portekiz vatandaşı çiftin, Schiphol Havalimanı yakınlarındaki karantina otelinden nasıl kaçtığı bilinmezken, yetkililer yerel medyaya yaptığı açıklamada duruma şaşırdıklarını, otele giriş ve çıkışların yasak olduğunu ifade etti.

Karantinanın tamamlanmasının ardından çift hakkında karantina kurallarını ihlal etmekten soruşturma açılacağı bildirildi.

13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görülmüştü

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Güney Afrika'dan 26 Kasım'da Hollanda'ya dönen 624 yolcuya Schiphol Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Testi pozitif çıkan 61 kişiden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği belirtilmişti.