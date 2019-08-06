’Süper Meyve’ olarak adlandırılan Aronia bitkisi Yusufeli’nde yetiştirilmeye başlandı “Süper Meyve” olarak tanımlanan Aronia bitkisi Artvin’in Yusufeli ilçesinde yetiştirilmeye başlandı.

“Süper Meyve” olarak tanımlanan Aronia bitkisi Artvin’in Yusufeli ilçesinde yetiştirilmeye başlandı.

Baraj nedeniyle tarımsal alanları sular altında kalacak ilçede Yusufeli Belediyesi alternatif tarım alanları tesis ederek bölgede olmayan yeni meyve türlerini yetiştirmek için çalışma başlattı. Keçevet mevkii 1,5 dönümlük alanda Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü’nden teknik destek alınarak Aronia bitkisi deneme bahçesi yapıldı.

Aronia bitkisi yetiştiriciliği teknik destek aldıklarını söyleyen Yusufeli Belediye Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Akıllı, “Ekonomik gelir kaynağı oluşturma adına alternatif ürün tespit etme ve halkımızın istifadesine sunma hedefiyle uzman ekiplerle yaptığımız değerlendirme sonucunda Aronia bitkisinin ilçemiz coğrafyasında yetişebileceği ve ekonomik gelir sağlayacağını düşüncesindeyiz. Keçevet mevkii 800 rakımdaki alana deneme süresini bir yıl olarak planladığımız 120 adet Aronia fidanı diktik” dedi.

Keçevet mevkii 1,5 dönümlük alanda bulunan Aronia bitkisi deneme bahçesi fidan dikimi ve takibi Yusufeli Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

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