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Korona Virüs Süper market zincirinde Kovid-19 aşısı satışı başladı
Korona Virüs

Süper market zincirinde Kovid-19 aşısı satışı başladı

İngiliz süpermarket zinciri ASDA, koronavirüs aşısı sunan ilk market oldu. Yetkililer, ASDA’nın Birmingham mağazasının içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletilecek aşı merkezinin haftanın 7 günü boyunca 08.00-20.00 arasında hizmet vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 18:31:00 -
Süper market zincirinde Kovid-19 aşısı satışı başladı

İngiltere’de koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke çapında aşı merkezleri genişletilirken, ASDA süpermarket zincirinin koronavirüs aşısı uygulayacak ilk süper market olacağı duyuruldu.

İngiltere Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada, ASDA’nın Birmingham mağazasının içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletileceği belirtilerek, merkezin, ASDA’nın nitelikli personeli tarafından yönetileceği aktarıldı.

Market yetkilileri de aşı merkezinin haftanın 7 günü boyunca 08.00-20.00 arasında hizmet vereceğini söyledi.

"Yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız"

ASDA’nın İcra Kurulu Başkanı Roger Burnley, "Bu hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. NHS ve hükümet tarafından yürütülen aşılama programının yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.

Birmingham mağazasındaki eczane bölümünde oluşturulacak merkezde aşı olabilmek için NHS aracılığı ile randevu alınması gerektiğini belirten ASDA, aşı merkezlerine doğrudan başvuru yapılmaması konusunda halka uyarıda bulundu. Marketin diğer şubelerinde de aşı merkezlerinin kurulabilmesi için İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile çalışıldığı ifade edildi.

 

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