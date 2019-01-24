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Süper Loto çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 27 bin 760 lira devretti

24 Ocak 2019 Perşembe 21:43
Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 588'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 27 bin 760 lira 26 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 511 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 654 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 104 kişi 15 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 601 bin 6 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 878 bin 309 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 50 bin 911 lira 85 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:43
  1. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  2. Süper Loto

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