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Süper Loto çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 993 bin 986 lira devretti

10 Ocak 2019 Perşembe 22:25
Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 993 bin 986 lira 82 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi, 10 bin 354 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 877 kişi 212 lira 85'er kuruş, 3 bilen 64 bin 922 kişi, 16 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 440 bin 175 lira 38 kuruş aktarıldı. Ayrıca KDV olarak 1 milyon 615 bin 747 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 903 bin 768 lira 66 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:25
  1. çekiliş
  2. Süper Loto

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