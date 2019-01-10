Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 993 bin 986 lira 82 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi, 10 bin 354 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 877 kişi 212 lira 85'er kuruş, 3 bilen 64 bin 922 kişi, 16 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 440 bin 175 lira 38 kuruş aktarıldı. Ayrıca KDV olarak 1 milyon 615 bin 747 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 903 bin 768 lira 66 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)