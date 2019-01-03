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Süper Loto çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 163 bin 852 lira 56 kuruş devretti

03 Ocak 2019 Perşembe 21:40
Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 163 bin 852 lira 56 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 12 bin 240 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 778 kişi 193 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 58 bin 226 kişi 16'şar lira ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 971 bin 3 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 424 bin 581 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 796 bin 365 lira 70 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 21:40
  1. devretti
  2. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  3. Süper Loto çekildi (2)

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