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Süper Loto çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazandı

06 Aralık 2018 Perşembe 21:02
Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 7 bin 335 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 77 kişi 144 lira 85'er kuruş, 3 bilen 73 bin 965 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye aldı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Niğde merkezden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 562 bin 740 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 873 bin 318 lira 15 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:02
  1. Niğde
  2. çekiliş
  3. ikramiye
  4. Süper Loto

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