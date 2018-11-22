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Süper Loto çekildi (2)

6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 631 bin 786 lira 24 kuruş devretti

22 Kasım 2018 Perşembe 21:52
Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 631 bin 786 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 692 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 529 kişi 215 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 55 bin 753 kişi de 16 lira 90'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 994 bin 401 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 442 bin 297 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 805 bin 819 lira 47 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 21:52
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