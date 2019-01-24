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Süper Loto çekildi (1)

24 Ocak 2019 Perşembe 21:37
Süper Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 588'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 21, 25, 38, 48 ve 50 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:37
  1. Süper Loto

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