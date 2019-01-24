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Başakşehir Hatayspor'a 4-1 mağlup oldu

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

24 Ocak 2019 Perşembe 15:03
Başakşehir Hatayspor'a 4-1 mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. 1-0 skor avantajı ile rövanş maçına çıkan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında tutunamadı ve 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada Tom'un kullandığı kornerde Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

18 dakikada Hatayspor ceza alanı içinde topla buluşan Milos Jocij'in uzak köşeye vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

25. dakikada Tom'un ara pasında topla buluşan Mirkan Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

44. dakikada Yasin'in ortasında Gökhan kafayla topu altıpas içine indirdi. Selim'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 3-1

65. dakikada ev sahibinde Mirkan Aydın, attığı gol ile durumu 4-1 yaptı.

Maçta ilkler yaşandı

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilkler yaşandı. Bu sezon kullanılmaya başlanan futbol teknolojisi 'VAR' sistemi Hatay'da ilk defa Medipol Başakşehir mücadelesinde kullanıldı. Tarihinde ilk defa kupada Son 16 Turu'na kalan Hatayspor, ilk defa Süper Lig kulübünü evinde konuk etti.

Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Yasin Güreler xx, Soner Örnek xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Kubilay Sönmez xx, Gökhan Karadeniz xxx, Mirkan Aydın xxx, Hamiodu Maiga xx, Yusuf Abdioğlu xx, Tom Silva xx (Selim Ilgaz dk. 43 xx), Caner Hüseyin Bağ xx

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Mesut Çaytemel, Hamza Gür, Sadio Diallo, Özgür Kazar, Honore Gomis

Teknik Direktör: İlhan Palut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Soner Aydoğdu, Karim, Milos Jocij, Kerim Frei, Uğur Uçar, Mert Çelik, Gökhan İnler 

Yedekler: Mert Günok, Junior Caiçara, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Salim Farsak, Mustafa Kutay Pekşen, Stefano Napoleoni, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Abdullah Avcı 

Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 12), Mirkan Aydın (dk. 25), Selim Ilgaz (dk. 44) (Hatayspor), Jocij (dk. 18) (Medipol Başakşehir)
(MBY-SK-S)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:03
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