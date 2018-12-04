Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yaptığı açıklama ile 7 Süper Lig takımının PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.



İşte TFF'den yapılan açıklama:



Hukuk Müşavirliği'nce 04.12.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.11.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 30.11.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 01.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 01.12.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



KAYSERİSPOR teknik sorumlusu ERTUĞRUL SAĞLAM'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü HÜSEYİN ÇİMŞİR'in 01.12.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi, 13/8. maddesi ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 03.12.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR- ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- PENDİKSPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-EYÜPSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan MANİSASPOR-BAYRAMPAŞA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



19- ERZİN BELEDİYESPOR futbolcusu YÜCEL CANDEMİR'in 01.12.2018 tarihinde oynanan KÖRFEZSPOR KULÜBÜ-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 01.12.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 01.12.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



HEKİMOĞLU TRABZON Başkanı CELİL HEKİMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 01.12.2018 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



23- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



24- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



25- OFSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2018 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



26- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



27- PAZARSPOR futbolcusu UĞUR BULUT'un 02.12.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



28- KEMERSPOR 2003 Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



29- KARŞIYAKA Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



30- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



31- BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



32- ANKARA ADLİYESPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



33- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.