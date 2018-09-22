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Bugün ve yarın hangi maçlar var? Süper Toto Süper Lig fikstürü ve puan durumu!

Futbol severler hafta sonu futbol karşılaşmalarıyla şenlenecek. Spor Toto Süper Lig maçlarında bugün hangi karşılaşma var? Sorusu merak konusu oldu. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi ağırlayacak. İşte Trabzonspor-Göztepe maçı ve 22 Eylül Cumartesi Süper Toto Süper Lig fikstürü…

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:09
Bugün ve yarın hangi maçlar var? Süper Toto Süper Lig fikstürü ve puan durumu!

Futbol severler hafta sonu futbol karşılaşmalarıyla şenlenecek. Spor Toto Süper Lig maçlarında bugün hangi karşılaşma var? Sorusu merak konusu oldu. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi ağırlayacak. İşte Trabzonspor-Göztepe maçı ve 22 Eylül Cumartesi Süper Toto Süper Lig fikstürü…

Bugünkü Süper Lig Maçları ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Bugünkü Süper Lig Maçları haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bugünki maçlar Yeni Malatya-Rizespor, Kayserispor-Konyaspor karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:09
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. İzmir
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