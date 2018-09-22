Bugün ve yarın hangi maçlar var? Süper Toto Süper Lig fikstürü ve puan durumu!

Futbol severler hafta sonu futbol karşılaşmalarıyla şenlenecek. Spor Toto Süper Lig maçlarında bugün hangi karşılaşma var? Sorusu merak konusu oldu. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi ağırlayacak. İşte Trabzonspor-Göztepe maçı ve 22 Eylül Cumartesi Süper Toto Süper Lig fikstürü…

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SÜPER LİG PUAN DURUMU