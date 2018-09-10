Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve Süper Lig 5. hafta fikstürü

Süper Lig'de dördüncü hafta oynanan karşılaşmayla tamamladı. Süper Lig’in 4.haftası puan durumuna göre, Ligde 4'te 4 yapan Kasımpaşa, 12 puanla zirveye yerleşti. Kasımpaşa’yı Galatasaray 9 puanla takip etti. Lige iyi başlayamayan Trabzonspor 7 puanla 6., Beşiktaş 7 puanla 7. Sırada yeraldı. 4. Hafta maç sonuçlarına göre Fenerbahçe ise 3 puanla 13. Sırada yer aldı. İşte Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5. Hafta karşılaşmaları

4. HATFA PUAN DURUMU

Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Göztepe-Kayserispor

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Akhisarspor

Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Çaykur Rizespor-Bursaspor