Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve Süper Lig 5. hafta fikstürü
Süper Lig'de dördüncü hafta oynanan karşılaşmayla tamamladı. Süper Lig’in 4.haftası puan durumuna göre, Ligde 4'te 4 yapan Kasımpaşa, 12 puanla zirveye yerleşti. Kasımpaşa’yı Galatasaray 9 puanla takip etti. Lige iyi başlayamayan Trabzonspor 7 puanla 6., Beşiktaş 7 puanla 7. Sırada yeraldı.4. Hafta maç sonuçlarına göre Fenerbahçe ise 3 puanla 13. Sırada yer aldı. İşte Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5. Hafta karşılaşmaları10 Eylül 2018 Pazartesi 15:33
Süper Lig'de dördüncü hafta oynanan karşılaşmayla tamamladı. Süper Lig’in 4.haftası puan durumuna göre, Ligde 4'te 4 yapan Kasımpaşa, 12 puanla zirveye yerleşti. Kasımpaşa’yı Galatasaray 9 puanla takip etti. Lige iyi başlayamayan Trabzonspor 7 puanla 6., Beşiktaş 7 puanla 7. Sırada yeraldı. 4. Hafta maç sonuçlarına göre Fenerbahçe ise 3 puanla 13. Sırada yer aldı. İşte Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5. Hafta karşılaşmaları
4. HATFA PUAN DURUMU
Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Göztepe-Kayserispor
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Akhisarspor
Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Çaykur Rizespor-Bursaspor
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