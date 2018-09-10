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Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve Süper Lig 5. hafta fikstürü

Süper Lig'de dördüncü hafta oynanan karşılaşmayla tamamladı. Süper Lig’in 4.haftası puan durumuna göre, Ligde 4'te 4 yapan Kasımpaşa, 12 puanla zirveye yerleşti. Kasımpaşa’yı Galatasaray 9 puanla takip etti. Lige iyi başlayamayan Trabzonspor 7 puanla 6., Beşiktaş 7 puanla 7. Sırada yeraldı.4. Hafta maç sonuçlarına göre Fenerbahçe ise 3 puanla 13. Sırada yer aldı. İşte Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5. Hafta karşılaşmaları

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:33
Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve Süper Lig 5. hafta fikstürü

Süper Lig'de dördüncü hafta oynanan karşılaşmayla tamamladı. Süper Lig’in 4.haftası puan durumuna göre, Ligde 4'te 4 yapan Kasımpaşa, 12 puanla zirveye yerleşti. Kasımpaşa’yı Galatasaray 9 puanla takip etti. Lige iyi başlayamayan Trabzonspor 7 puanla 6., Beşiktaş 7 puanla 7. Sırada yeraldı. 4. Hafta maç sonuçlarına göre Fenerbahçe ise 3 puanla 13. Sırada yer aldı. İşte Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5. Hafta karşılaşmaları

4. HATFA PUAN DURUMU

 Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:

 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Göztepe-Kayserispor

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Akhisarspor

Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Çaykur Rizespor-Bursaspor

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:33
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. süper lig 4. hafta puan durumu
  12. Süper Lig 4. hafta puan durumu ve fikstür
  13. Puan durumu - Süper Lig güncel puan durumu
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