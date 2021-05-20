  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti
İsrailli müptezelden rezil sözler
Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Filistin'i savunun!
Spor Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor büyük acı! Asbaşkan Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Spor

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor büyük acı! Asbaşkan Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:55:00 -
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor büyük acı! Asbaşkan Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan Hadi Özışık açıklaması!
Gündem

Bakan Soylu'dan Hadi Özışık açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber ekranlarında Hadi Özışık'ın Sedat Peker ile görüşmesini değerlendirdi.
Firari terörist yakalanan FETÖ'cünün ismini açıkladı
Gündem

Firari terörist yakalanan FETÖ'cünün ismini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiği toplantıda FETÖ’nün üst düzey bir isminin yakalandığını söylemesi üzerine ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borçlanma yetkisi istemişti! CHP'li İmamoğlu 19 Mayıs'ta da belediyeyi borçlandırmayı sürdürdü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borçlanma yetkisi istemişti! CHP'li İmamoğlu 19 Mayıs'ta da belediyeyi borçlandırmayı sürdürdü

Merhum Kadir Topbaş’ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan para isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ta yandaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay