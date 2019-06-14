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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük takas

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gol makinesi Burak Yılmaz için Mehmet Topal ve bir miktar para teklif etmeye hazırlanıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:38
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük takas

Transfer döneminin başlamasıyla Süper Lig devlerinin adı pek çok isimle anılıyor. Tüm ekipler kadrosunu güçlendirmek için hummalı çalışmanın içerisine girerken Fenerbahçe kulislerinde ortalığı tam anlamıyla sallayacak bir isim dillendiriliyor.

İşte düşünülen teklif

Habertürk’ün haberine göre sarı-lacivertlilerde forvet hattı için adı geçen isim Beşiktaş'ın "Kral" lakaplı golcüsü Burak Yılmaz!. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezonda hücuma "net bir golcü" talep etmesinin ardından geçen sezonki gibi işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçeli kurmaylar, 33 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamayı planlıyor. Şu anda sadece fısıltı şeklinde dolaşan iddialara göre Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a sunmayı düşündüğü teklif, Mehmet Topal artı bir miktar para...

Gerçekleşmesi zor ama...

Transferin gerçekleşmesi şu anda oldukça zor gözükse de teklifin resmileşmesi halinde Beşiktaş'ın ve özellikle de Burak Yılmaz'ın ne yanıt vereceği merak konusu. Ancak Kanarya, yıldız golcüyle gücüne güç katıp şampiyonluk için iyiden iyiye iddialı hale gelmenin peşinde...

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:38
  1. Fenerbahçe
  2. Mehmet Topal
  3. Burak Yılmaz
  4. Süper Lig

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