Süper Lig maçlarının yayını için anlaşma sağlandı Süper Lig'de yayıncı kuruluş ile yaşanan kriz sona erdi. TFF, Kulüpler ve beIN Sports 3 yıl daha anlaşmaya vardı.

Türk futbolundaki yayın krizi sona erdi. TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı. Kulüpler Birliği toplantısının ardından Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşla masaya oturdu. Görüşmede taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili NTV'ye konuştu. Özdemir, "Bugün saat 18'de anlaşmayla ilgili açıklamayı yapacağız. Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022'ye kadar devam edeceğiz. Anlaşmadaki değişiklikleri ve detayları da bu açıklamayla kamuoyuna duyuracağız." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.