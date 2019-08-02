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Süper Lig maçlarının yayını için anlaşma sağlandı

Süper Lig'de yayıncı kuruluş ile yaşanan kriz sona erdi. TFF, Kulüpler ve beIN Sports 3 yıl daha anlaşmaya vardı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:33
Süper Lig maçlarının yayını için anlaşma sağlandı

Türk futbolundaki yayın krizi sona erdi. TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı.

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşla masaya oturdu. Görüşmede taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili NTV'ye konuştu.

Özdemir, "Bugün saat 18'de anlaşmayla ilgili açıklamayı yapacağız. Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022'ye kadar devam edeceğiz. Anlaşmadaki değişiklikleri ve detayları da bu açıklamayla kamuoyuna duyuracağız." dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:33
  1. Süper Lig'
  2. beIN Sports

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