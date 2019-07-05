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"Süper Lig'de kalıcı olacağız"

- Gazişehir Gaziantep'in kaptanlarından Yalçın Kılınç:"Gazişehir'in yeri burası. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı olacağız"- "Bundan sonra yapılacak şey, doğru takviyeler. Onların da gelmesiyle güzel bir kamp döneminin ardından başarılı oluruz, diye inanıyorum"

05 Temmuz 2019 Cuma 13:23
"Süper Lig'de kalıcı olacağız"


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in takım kaptanlarından Yalçın Kılınç, Süper Lig'de kalıcı olacaklarına inandığını söyledi.

Gaziantep ekibinin kulüp tesislerinde sürdürdüğü sezon hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan defans oyuncusu Yalçın Kılınç, geçen yıl Süper Lig'e yükselerek inanılmaz bir duygu yaşadıklarını dile getirdi.

Gaziantep'in şehir yapısından kulüp yapısına kadar her anlamda Süper Lig'i hak ettiğini anlatan Yalçın, şampiyonlukla haklı bir gurur yaşadıklarını vurguladı.

Yalçın, şimdi yeni bir serüvenin başladığını belirterek, "Şimdi Süper Lig heyecanı yaşayacağız. Gazişehir'in yeri burası. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı olacağız." diye konuştu.

2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürürken yönetimin de transferler gerçekleştireceğine inandığına dikkati çeken Yalçın Kılınç, şunları kaydetti:

"Yeni transferler gelecektir. Geçen seneden de çok fazla oyuncumuz var. Bunların üzerine doğru takviyelerle Süper Lig'de kalıcı olur ve başarılı oluruz, diye düşünüyorum. Bence geçen seneden kalan oyuncuların fazla olması uyum sorununu azaltır. Bundan sonra yapılacak şey, doğru takviyeler. Onların da gelmesiyle güzel bir kamp döneminin ardından başarılı oluruz, diye inanıyorum."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:23
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Yalçın Kılınç

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