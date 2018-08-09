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Süper Lig'in ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarının hakemlerini açıkladı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:53
Süper Lig'in ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligin açılış maçı olan Ankaragücü-Galatasaray mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını Cüneyt Çakır, Sivasspor-Alanyaspor mücadelesini Arda Kardeşler, Fenerbahçe-Bursaspor karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Suat Arslanboğa, Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinde Fırat Aydınus, Beşiktaş-Akhisarspor maçında Bülent Yıldırım, Göztepe-Yeni Malatyaspor mücadelesinde Özgür Yankaya düdük çalacak.

Haftanın son karşılaşması olan Kayserispor-Antalyaspor maçının hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:53
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Lefter Küçükandonyadis Sezonu
  12. Süper Lig
  13. Cüneyt Çakır

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