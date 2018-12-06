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Süper Lig'de Zlatan İbrahimovic bombası! Tarih verdi...

Beşiktaş Başkan Adayı Hürsey Tekinoktay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic'in Milan ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'a geleceğini iddia etti.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:11
Süper Lig'de Zlatan İbrahimovic bombası! Tarih verdi...

Beşiktaş'ın Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

"Kartal pençesi yaptıracağız"

Zlatan Ibrahimovic vaadinde bulunan Hürser Tekinoktay, "Milan ile anlaşamaz ise Mayıs ayından sonra Zlatan Ibrahimovic'e kartal pençesi yaptıracağız" şeklinde paylaşım yaptı.

"Rakibi Real, Barcelona..."

Tekinoktay diğer paylaşımlarında ise "Beşiktaş'a 2. sınıf takım muamelesi yapmayın ve karıştırmayın. Beşiktaş winner kulüptür, iddialı kulüptür. Beşiktaş'ın rakibi Real Madrid, Barcelona, Bayern, Arsenal ve Milan'dır. Beşiktaş hepsinden büyük bir camiadır." ifadelerini kullandı.

İşte Tekinoktay'ın o paylaşımı...

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:11
  1. Beşiktaş
  2. Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay
  3. Zlatan İbrahimovic
  4. Zlatan İbrahimovic bombası
  5. Süper Lig

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