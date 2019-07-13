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Süper Lig'de flaş gelişme! Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı

Süper Lig devi Trabzonspor, UEFA gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması kararıyla ilgili CAS'a itiraz başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:43
Süper Lig'de flaş gelişme! Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı

Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "UEFA'nın kulübümüz hakkında almış olduğu, 'katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:43
  1. Süper Lig
  2. Trabzonspor
  3. CAS
  4. açıklama

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