Süper Lig'de flaş gelişme! Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Süper Lig devi Trabzonspor, UEFA gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması kararıyla ilgili CAS'a itiraz başvurusunda bulunduğunu açıkladı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:43
Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "UEFA'nın kulübümüz hakkında almış olduğu, 'katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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