Süper Lig'de flaş gelişme! Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı Süper Lig devi Trabzonspor, UEFA gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması kararıyla ilgili CAS'a itiraz başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "UEFA'nın kulübümüz hakkında almış olduğu, 'katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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