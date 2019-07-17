Süper Lig'de fikstür belli oldu! İşte derbi tarihleri

Süper Lig 2019 - 2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Süper Lig 2019 - 2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda başladı. Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılıyor.

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aralarında oynayacağı derbi maçları 6, 9 ve 16. haftalarda olacak.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:

3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş

9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray

13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

Ligler ne zaman başlayıp, ne zaman sona erecek?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.