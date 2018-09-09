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Süper Lig'de dev derbilerin tarihleri belli oldu

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Süper Lig'inin ilk yarısındaki derbi maçlarının tarihleri açıklandı.

09 Eylül 2018 Pazar 15:03
Süper Lig'de dev derbilerin tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar olan maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, program, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin müsabaka programları, Ziraat Türkiye Kupası maçları ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabileceği bildirildi.

DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi saat 21.00'de,

11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Cuma saat 21.00'de,

13. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Pazar saat 19.00'da,

14. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 2 Aralık Pazar saat 20.00'de,

16. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazar saat 19.00'da oynanacak.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 15:03
  1. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
  2. Süper Lig
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Türkiye Kupası
  5. Fenerbahçe
  6. Beşiktaş
  7. Galatasaray
  8. Trabzonspor

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