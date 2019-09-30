Süper Lig'de deprem! İstifa kararı aldı Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Ayrıntılar geliyor...

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