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Süper Lig ekibinde deprem! Görevine son verildi

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son verildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:56
Süper Lig ekibinde deprem! Görevine son verildi

Atiker Konyaspor'da şok bir gelişme meydana geldi. Kulüp, sürpriz bir kararla Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Bu hafta kazanmışlardı

Yeşil beyazlı takım, geçtiğimiz hafta sonu Ankaragücü'nü 2-0 yenmişti. Konyaspor, 12. haftası geride kalan Süper Ligde 17 puanla 9. sırada yer alıyordu.

Yeşil-Beyazlı kulüp yaşanan ayrılığın ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı aldık"

"Yönetim kurulumuz teknik direktörümüz sayın Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır. Sayın hocamız Süper Lig'in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda sayın teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuz konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacak ve en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasını belirleyecektir."

Ankaragücü maçından sonra, kalan 5 maçı işaret emişti

Rıza Çalımbay, Ankaragücü karşısında maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her türlü pozisyonları yakaladık ve bugün çok daha farklı bitmesi gerekiyordu. Biz daha önce de böyle oynadığımız oyunların karşılığını maalesef hiçbir zaman skora yansıtamamıştık. Ama bugün yansıttık. Bugün arkadaşlarım özellikle maçın ikinci yarısında girdikleri pozisyonları mükemmel bir şekilde değerlendirdiler. Bana göre bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Arkadaşlarımızı kutluyoruz. Tabii ki bu 12 maçta aldığımız dersler de var ve bu maçta yaşadığımız sıkıntılar da vardı. Özellikle oyuncu eksikliğinden dolayı. Bugünkü maç şöyle bir maçtı, kimin oynayamayacağı önemli değil, önemli olan bu maçı kazanmaktı. Arkadaşlarımıza onu söyledik ve onlar da gerekeni yaptı. Maçın başından sonuna kadar hem mükemmel mücadele ettiler. Güzel futbol oynadık, göze hoş gelen güzel şeyler yaptık. Takımı tebrik ediyorum. Tek düşüncemiz, kalan 5 maçımızı da en iyi şekilde bitirmek."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:56
  1. Atiker Konyaspor
  2. Konyaspor
  3. Rıza Çalımbay
  4. Ankaragücü

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