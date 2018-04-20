Süper Lig'de deprem! Antrenmana çıkmadılar
Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'la karşılaşacak olan Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı.20 Nisan 2018 Cuma 18:42
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta karşılaşacağı Yeni Malatyaspor'da, futbolcular alacakları ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Futbolcuların antrenmana çıkmadığı doğru. Yarın ödemeleri yapacağız." dedi.
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