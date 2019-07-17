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Süper Lig'de bomba patladı! İşte Mehmet Topal'ın yeni takımı

Süper Lig'de yıllardır formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesini kulüp ile anlaşarak fesh eden tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
Süper Lig'de bomba patladı! İşte Mehmet Topal'ın yeni takımı

Süprer Lig'de uzun süredir Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, sezon sonunda kulüp yetkilileri ile masaya oturarak sözleşmesini fesh ederek sarı-lacivertli takım ile yollarını ayırdı. Bonservisi elinde bulunan Topal'ı Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli futbolcu Topal’ı takıma kazandırmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Başakşehir, transfer de şu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu’yu kattı. Başakşehir teknik heyeti ve yönetim, Topal’ın tecrübesi de göz önüne alındığında orta sahada oluşabilecek boşluğu rahatlıkla doldurabileceği konusunda hemfikir. Ayrıca bu transfer için futbolcunun menajeri ile de ilk temaslar kurulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
  1. Süper Lig
  2. Mehmet Topal
  3. Fenerbahçe
  4. Medipol Başakşehir
  5. Transfer dönemi
  6. futbol

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