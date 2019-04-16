0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

- TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediyespor'un PFDK'ya sevk edilmesini kararlaştırdı

16 Nisan 2019 Salı 19:53
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PDFK'ye sevk edildi.

Aynı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı Galatasaray'ın da disipline sevk edilmesi yönünde karar alındı.

Beşiktaş ise Medipol Başakşehir ile oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Bursaspor, Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çeşitli nedenlerden disiplin kuruluna gönderdi.

Evkur Yeni Malatyaspor oyuncusu Erkan Kaş ve Antalyasporlu futbolcu Luis Francisco Grando'nun PFDK'ye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Adanaspor, Adana Demirspor kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da PFDK'ye sevk edildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:53
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. PFDK
  6. SÜPERLİG
  7. TFF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir yöneticileri MHK'yı ziyaret edecek
    1. Başakşehir yöneticileri MHK'yı ziyaret..
    2. Kadir Mısıroğlu yoğun bakımda! Durumu..
    3. Genelkurmay çatı davası
    4. "Türkiye ile ABD'nin birbirine..
    5. Efeler Ligi'nde final maçlarının..
    6. Elazığ’da kuvvetli yağış etkisini..
    7. ABD'den İran'a sosyal medya ambargosu!..
    8. Paul Scholes, bahis oynamaktan suçlu..
    9. "16 milyon İstanbullu kazandı"
    10. Bakan Akar'dan ABD'de kritik görüşme!
    11. Bolu’da kaçak kazı operasyonu
    12. "Türkiye, Avrupa yatırımının önemli..
    13. Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili..
    14. "Krizin çözümü için tüm seçenekleri..
    15. Beşiktaş, Sivasspor maçı..
    16. YSK, MHP'nin Kars seçim sonuçlarına..
    17. AB, Sudan'da geçiş döneminin siviller..
    18. İngiliz devi Beşiktaşlı yıldızın peşinde
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    20. AK Parti'den mazbata düzenlenmemesi..
    21. Bahreyn'de 138 kişi vatandaşlıktan..
    22. Milli Savunma Bakanı Akar Washington'da
    23. Batman'da kayıp kadının ardından..
    24. Kamera görüntülerini izleyince..
    25. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    26. AB'den İsrail'e "uluslararası hukuk"..
    27. MHP’nin Iğdır itirazı reddedildi
    28. Erdoğan-Lukaşenko ortak basın..
    29. Bakan Akar, Shanahan'a Suriye’de..
    30. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi