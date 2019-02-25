Süper Lig de 24 haftanın maç programı son dakika açıklandı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u Mitroglou'nun 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1, Çaykur Rizespor ise Malatyaspor'u 3-0'la geçti. MKE Ankaragücü 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0. Bugün ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla Süper Lig 23. Hafta maçları tamamlanmış olacak. Peki Süper Lig'de 24. haftanın maç programı, bu haftanın maçları hangileri? Süper Lig 24. Hafta fikstürü…

Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

Göztepe 1- 3 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa

MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig 24. hafta maçları



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 1 Mart'ta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü maçıyla haftanın karşılaşması başlayacak. 2 Mart'ta Kayserispor Beşiktaş, yene 2 Mart'ta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. 3 Mart'ta ise BB Erzurumspor-Galatasaray maçıyla futbolseverler Süper Lig 24. hafta maçlarıyla da futbola doyacak. İşte Süper Lig 24. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 24. haftanın maç programı ve Süper Lig puan durumunda son durum