Süper Lig'de 24. haftanın maç programı | Bu haftanın maçları
Süper Lig 24. hafta maçları. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u Mitroglou'nun 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1, Çaykur Rizespor ise Malatyaspor'u 3-0'la geçti. MKE Ankaragücü 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0. Bugün ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla Süper Lig 23. Hafta maçları tamamlanmış olacak. Peki Süper Lig'de 24. haftanın maç programı, bu haftanın maçları hangileri? Süper Lig 24. Hafta fikstürü…25 Şubat 2019 Pazartesi 09:34
Süper Lig de 24 haftanın maç programı son dakika açıklandı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u Mitroglou'nun 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1, Çaykur Rizespor ise Malatyaspor'u 3-0'la geçti. MKE Ankaragücü 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0. Bugün ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla Süper Lig 23. Hafta maçları tamamlanmış olacak. Peki Süper Lig'de 24. haftanın maç programı, bu haftanın maçları hangileri? Süper Lig 24. Hafta fikstürü…
Süper Lig 23. hafta maç sonuçları
Göztepe 1- 3 Trabzonspor
Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor
Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Süper Lig 24. hafta maçları
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 1 Mart'ta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü maçıyla haftanın karşılaşması başlayacak. 2 Mart'ta Kayserispor Beşiktaş, yene 2 Mart'ta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. 3 Mart'ta ise BB Erzurumspor-Galatasaray maçıyla futbolseverler Süper Lig 24. hafta maçlarıyla da futbola doyacak. İşte Süper Lig 24. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 24. haftanın maç programı ve Süper Lig puan durumunda son durum
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