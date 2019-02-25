0553 313 94 23

Süper Lig'de 24. haftanın maç programı | Bu haftanın maçları

Süper Lig 24. hafta maçları. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u Mitroglou'nun 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1, Çaykur Rizespor ise Malatyaspor'u 3-0'la geçti. MKE Ankaragücü 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0. Bugün ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla Süper Lig 23. Hafta maçları tamamlanmış olacak. Peki Süper Lig'de 24. haftanın maç programı, bu haftanın maçları hangileri? Süper Lig 24. Hafta fikstürü…

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:34
Süper Lig'de 24. haftanın maç programı | Bu haftanın maçları

Süper Lig de 24 haftanın maç programı son dakika açıklandı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u Mitroglou'nun 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1, Çaykur Rizespor ise Malatyaspor'u 3-0'la geçti. MKE Ankaragücü 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0. Bugün ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla Süper Lig 23. Hafta maçları tamamlanmış olacak. Peki Süper Lig'de 24. haftanın maç programı, bu haftanın maçları hangileri? Süper Lig 24. Hafta fikstürü…

Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

Göztepe 1- 3 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa

MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig 24. hafta maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 1 Mart'ta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü maçıyla haftanın karşılaşması başlayacak. 2 Mart'ta Kayserispor Beşiktaş, yene 2 Mart'ta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. 3 Mart'ta ise BB Erzurumspor-Galatasaray maçıyla futbolseverler Süper Lig 24. hafta maçlarıyla da futbola doyacak. İşte Süper Lig 24. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 24. haftanın maç programı ve Süper Lig puan durumunda son durum

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:34
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Bursa
  7. Süper Lig puan durumunda son durum
  8. Süper lig’d 24. Haftanın maç programı
  9. süper lig de 24 haftanın maç programı
  10. süper lig de 24 hafta maç programı
  11. süper lig 24. hafta maçları
  12. süper lig de 30 hafta maç programı
  13. süper lig 28 hafta maç sonuçları
  14. süper lig de 33 hafta maç programı
  15. süper lig 36 hafta maçları
  16. süper lig 25 hafta maç sonuçları
  17. süper lig 28 inci hafta maçları
  18. Antalyaspor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta
  19. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta
  20. Erzurumspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SGK prim borucu affı 2019 | SGK-SSK prim borcu yapılandırma başvuru son dakika
    1. SGK prim borucu affı 2019 | SGK-SSK..
    2. 2019 yılı seracılık ve ihracat..
    3. Ibekwe 11 maçta 106 ribaund aldı
    4. Belçika’da ırkçılar yürüdü, 12..
    5. Her dakikası hizmet dolu
    6. Başkan Görmez’den kurs ziyareti
    7. 15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen..
    8. (Özel) Minik öğrenciler "Hayat..
    9. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Yol ortasındaki mezar görenleri..
    11. ‘Gönül berberliği’ ile engelli..
    12. Başkan Genç, el emeği pazarında..
    13. Tekirdağ’da hayvanlar telef olmasın..
    14. Ayakkabı tabanında uyuşturucu zulası
    15. Diyarbakır’da judo müsabakaları..
    16. Türk operasına taze kan
    17. ABD’ye üç katı ihracat fırsatı için..
    18. TCMB'den döviz depo ihalesi
    19. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle..
    20. Eski Giritliler’in yeni kenti İzmir
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!