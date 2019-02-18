Süper Lig'de 23. haftanın maç programı | Bu haftanın maçları Süper Lig'de 23. haftanın maçlarında hangi takım kimle oynayacak? Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 22 Şubat’ta Göztepe-Trabzonspor, 24 Şubat’ta 02 Galatasaray-Akhisarspor, 25 Şubat’ta ise Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek?. İşte Süper Lig 23. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 23. haftanın maç programı.

Süper Lig'de 23. haftanın maçlarında hangi takım kimle oynayacak? Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 22 Şubat’ta Göztepe-Trabzonspor, 24 Şubat’ta 02 Galatasaray-Akhisarspor, 25 Şubat’ta ise Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek?. İşte Süper Lig 23. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 23. haftanın maç programı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor. Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’a 2-1 yenilirken, Fenerbahçe ile Konyaspor berabere kaldı. Süper Lig 23. hafta maç programı da açıklandı. 22 / 02 Göztepe-Trabzonspor 22 / 02 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor 23 / 02 Sivasspor-Antalyaspor 23 / 02 Alanyaspor-Kasımpaşa 23 / 02 Medipol Başakşehir-Bursaspor 24 / 02 MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor 24 / 02 Atiker Konyaspor-Kayserispor 24 / 02 Galatasaray-Akhisarspor 25 / 02 Beşiktaş-Fenerbahçe

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