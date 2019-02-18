Süper Lig'de 23. haftanın maç programı | Bu haftanın maçları
Süper Lig'de 23. haftanın maçlarında hangi takım kimle oynayacak? Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 22 Şubat’ta Göztepe-Trabzonspor, 24 Şubat’ta 02 Galatasaray-Akhisarspor, 25 Şubat’ta ise Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek?. İşte Süper Lig 23. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 23. haftanın maç programı.18 Şubat 2019 Pazartesi 08:50
Süper Lig'de 23. haftanın maçlarında hangi takım kimle oynayacak? Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 22 Şubat’ta Göztepe-Trabzonspor, 24 Şubat’ta 02 Galatasaray-Akhisarspor, 25 Şubat’ta ise Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek?. İşte Süper Lig 23. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 23. haftanın maç programı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor. Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’a 2-1 yenilirken, Fenerbahçe ile Konyaspor berabere kaldı. Süper Lig 23. hafta maç programı da açıklandı.
22 / 02 Göztepe-Trabzonspor
22 / 02 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor
23 / 02 Sivasspor-Antalyaspor
23 / 02 Alanyaspor-Kasımpaşa
23 / 02 Medipol Başakşehir-Bursaspor
24 / 02 MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
24 / 02 Atiker Konyaspor-Kayserispor
24 / 02 Galatasaray-Akhisarspor
25 / 02 Beşiktaş-Fenerbahçe
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