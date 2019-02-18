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Süper Lig'de 23. haftanın maç programı | Bu haftanın maçları

Süper Lig'de 23. haftanın maçlarında hangi takım kimle oynayacak? Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 22 Şubat’ta Göztepe-Trabzonspor, 24 Şubat’ta 02 Galatasaray-Akhisarspor, 25 Şubat’ta ise Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek?. İşte Süper Lig 23. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 23. haftanın maç programı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 08:50
Süper Lig'de 23. haftanın maç programı | Bu haftanın maçları

Süper Lig'de 23. haftanın maçlarında hangi takım kimle oynayacak? Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 22 Şubat’ta Göztepe-Trabzonspor, 24 Şubat’ta 02 Galatasaray-Akhisarspor, 25 Şubat’ta ise Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek?. İşte Süper Lig 23. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 23. haftanın maç programı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor. Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’a 2-1 yenilirken, Fenerbahçe ile Konyaspor berabere kaldı. Süper Lig 23. hafta maç programı da açıklandı. 

22 / 02 Göztepe-Trabzonspor

22 / 02 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor

23 / 02 Sivasspor-Antalyaspor

23 / 02 Alanyaspor-Kasımpaşa

23 / 02 Medipol Başakşehir-Bursaspor

24 / 02 MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

24 / 02 Atiker Konyaspor-Kayserispor

24 / 02 Galatasaray-Akhisarspor

25 / 02 Beşiktaş-Fenerbahçe

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 08:50
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
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  12. Gelecek haftanın maçları
  13. Beşiktaş Fenerbahçe saat kaçta
  14. Galatasaray Akhisarspor
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