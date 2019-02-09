Süper Lig'de 22. haftanın maç programı | Gelecek haftanın maçları Süper Lig'de 22. haftanın maçlarında hangi takım kimle oynayacak? Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 15 Şubat'ta Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 16 Şubat'ta Fenerbahçe Atiker Konyasyor, 17 Şubat'ta ise Trabzonspor Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig 22. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 21. haftanın maç programı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın maç programı son dakika açıklandı. 15 Şubat'ta Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 16 Şubat'ta Fenerbahçe Atiker Konyasyor, 17 Şubat'ta ise Trabzonspor Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig 22. hafta maç saatleri? Süper Lig'de 21. haftanın maç programı. Süper Lig puan durumu

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