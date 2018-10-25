Süper Lig 10. hafta maçların hakemleri açıklandı! Hangi hakem hangi maçı yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Son dakika haberlere göre, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-MKE AnkaragücümaçınıHüseyin Göçek yönetirken, Pazartesi günü oynanacak 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespormaçını ise Bülent Yıldırım yönetecek. İşte Süper Lig 10. Hafta maçlarını yönetecek hakemler…25 Ekim 2018 Perşembe 12:01
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Son dakika haberlere göre, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçını Hüseyin Göçek yönetirken, Pazartesi günü oynanacak 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını ise Bülent Yıldırım yönetecek. İşte Süper Lig 10. Hafta maçlarını yönetecek hakemler…
Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı ve hakemleri şöyle:
26 Ekim Cuma
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) / Halil Umut Meler
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir) / Arda Kardeşler
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye) / Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) / Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has) / Alper Ulusoy
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) / Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) / Hüseyin Göçek
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar) / Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) / Bülent Yıldırım
YORUM YAZ