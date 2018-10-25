THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Süper Lig 10. hafta maçların hakemleri açıklandı! Hangi hakem hangi maçı yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Son dakika haberlere göre, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-MKE AnkaragücümaçınıHüseyin Göçek yönetirken, Pazartesi günü oynanacak 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespormaçını ise Bülent Yıldırım yönetecek. İşte Süper Lig 10. Hafta maçlarını yönetecek hakemler…

25 Ekim 2018 Perşembe 12:01
Süper Lig 10. hafta maçların hakemleri açıklandı! Hangi hakem hangi maçı yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Son dakika haberlere göre, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-MKE Ankaragücü  maçını  Hüseyin Göçek yönetirken, Pazartesi günü oynanacak 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor  maçını ise Bülent Yıldırım yönetecek. İşte Süper Lig 10. Hafta maçlarını yönetecek hakemler…

Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı ve hakemleri şöyle:

26 Ekim Cuma

20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) / Halil Umut Meler

27 Ekim Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir) /  Arda Kardeşler

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye) / Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) / Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has) / Alper Ulusoy

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) / Halis Özkahya

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) / Hüseyin Göçek

29 Ekim Pazartesi:

20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar) / Mustafa Öğretmenoğlu

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) / Bülent Yıldırım

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:01
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Erzurum
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. süper lig 10. hafta maçları
  11. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hakemi kim
  12. Halil Umut Meler
  13. Bülent Yıldırım
  14. Hüseyin Göçek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de şaşırtan kaza! Gören 'bu nasıl olur' dedi
    1. Gümüşhane'de şaşırtan kaza! Gören 'bu..
    2. Merkez Bankası’ndan bekleme sinyali
    3. İŞKUR’dan çalışan annelere aylık 400..
    4. Fuat Oktay'dan uluslararası topluma..
    5. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası..
    6. Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu
    7. Hükümetten yerlileşme atağı
    8. Öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman..
    9. Üretim ve ihracat artacak ekonomi..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy..
    11. Terörist başı Gülen'in avukatına ret..
    12. TMMOB, AİHM'e koştu
    13. Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman..
    14. Suçunu itiraf etti! Tutuklandı
    15. Fırsatçıları, 15 Temmuz tabelası..
    16. Akit TV sunucusuna kumpas kuran..
    17. PKK/KCK'nın oyunu operasyonla bozuldu
    18. Rusya TürkAkım için yeni tarih verdi
    19. Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    20. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!