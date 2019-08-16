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Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in açılış maçında Yukatel Denizlispor, evinde Galatasaray’ı ağırladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 22:42
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in açılış maçında Yukatel Denizlispor, evinde Galatasaray’ı ağırladı. Karşılaşma Denizlispor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Recep’in ceza alanı içerisinde yerden gönderdiği pasta savunma Rodallega’nın topa dokunmasına izin vermeyerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


55. dakikada kazanılan kornerde Zeki topu ceza alanına ortaladı. Yaşanan karambolde yeşil siyahlı futbolcular hakem Abdulkadir Bitigen’den VAR incelemesi istedi. Ancak Bitigen itirazları kabul etmeyerek devam kararı verdi.


61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Zeki’nin ceza alanına havadan yaptığı ortada topa yükselen Lopes’in kafa şutu direğin yanından az farkla auta gitti.


75. dakikada Zakarya’nın pasıyla ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Recep Niyaz yaptığı sert vuruşla topu Muslera’nın sağından ağlara gönderdi. 1-0


76. dakikada Belhan’da, Zeki Yavru’ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.


88. dakikada ceza yayı üzerinde kendisine yerden gönderilen topa gelişene vuran Rodallega’nın sert şutunu Muslera son anda kornere çeldi.


90+3. dakikada Mbamba’nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega çektiği sert şut ile topu Muslera’nın sağından ağlarlar buluşturdu. 2-0



Stat: Denizli Atatürk Stadı


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Savranlar xx


Yukatel Denizlispor: Stackhowıak xx, Lopes x, Rodallega xx, Murawskı xx, Aissati xx, Oğuz x, Recep xx (Mustafa dk. 90 ?), Zakarya xx, Sapunaru xx, Zeki xx (Mehmet dk. 82 x), Barrow xx (Mbamba dk. 85 ?)


Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Kadir, Mustafa, Mbamba, Sedat, Mehmet, Burak, Emre, Krem Can


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Galatasaray: Muslera xx, Seri xx (Donk dk. 46 x) , Selçuk x, Belhanda xx, Babel xx, Jimmy x (Emre Mor dk. 64 x), Mariano x, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Dıagne xx (Ahmet Çalık dk. 71 x)


Yedekler: Okan, Ahmet, Linnes, Donk xx, Yunus, Ömer, Atalay, Erencan, Emre


Teknik Sorumlu: Fatih Terim


Goller: Recep Niyaz (dk. 75), Rodallega (dk. 90+3) (Denizlispor)


Kırmızı Kart: Marcao (dk. 43) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Lopes, Oğuz, Zeki, Sapunaru (Denzilispor), Babel, Belhanda (Galatasaray)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 22:42
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