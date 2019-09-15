Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk Yarı) Süper Lig’in 4.

Süper Lig’in 4. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

4. dakikada Zakarya’nın ceza alanı dışından gönderdiği topta müsait pozisyondaki Rodallega topu ıskalayınca meşin yuvarlak rakip takım oyuncularında kaldı.

6. dakikada Denizlispor ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde buluna Miya’nın doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Konyasporlu futbolcular paslaşarak Denizlispor yarı alanını geçip ceza alanı içine kadar girdi. Topun peşini bırakmayan Alper’in sol çaprazdan çektiği sert şut savunmaya çarparak direkten dönüp kornere gitti.

11. dakikada kaptığı topla Konyaspor savunmasında 3 oyuncuyu çalımlayarak tek başına geçen Rodallega’nın ceza alanı çizgisi yakınında çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

13. dakikada Zakarya’nın havadan ceza alanına yaptığı topa yükselen Rodallega’nın kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kornere çelmeyi başardı.

27. dakikada Miya’nın ceza alanı dışından doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Stachowiak tek hamlede çıkardı. Sonrasında devam eden Konyaspor atağı sonuçsuz kaldı.

33. dakikada Barrow’un sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği topa yerden kayarak vuranRodallega’nın şutu direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Skubic’in yaptığı ortada topa yükselen Miya’nın kafa şutunu kaleci Stachowiak çizgi üzerinden çıkararak golü önledi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, Murat ergin Gözütok xx

Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Rodallega xx, Murawski xx, İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Recep Niyaz xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Zeki Yavru xx, Barrow xx, İsaac Sackey xx

Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan,

Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Jevtovic xx, Milosevic xx, Anicic xx, Alper Uludağ xx, Miya xx, Skubic xx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Selim Ay, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Ali Yaşar, Ferhat Öztorun, Erdon Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Zakarya, (Yukatel Denizlispor), Ali Turan (Konyaspor)

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