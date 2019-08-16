Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in açılış maçında Yukatel Denizlispor kendi evinde Galatasaray’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ilk yarısında 10 kişi kalan Galatasaray bir de penaltı kaçırdı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Babael orta sahadan kaptığı topla rakip takım ceza alanı içerisine kadar girdi. Ceza alanı çizgisi üzerinde Babel’in yaptığı ortada topu önünde bulan Diagne’nin yerden vuruşu kaleciden döndü.

4. dakikada Babel’in ceza alanı içerisine yapmak istediği ortada top savunmaya çarptı. Yükselen topta kaleci ile savunma oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlıkta boşta kalan topa kimse müdahale etmeyincson anda Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

10. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki’nin kafalardan seken ortasını sarı kırmızılı savunma oyuncuları soğukkanlılıkla uzaklaştırdı.

23. dakikada Rodallega’nın pasında topla buluşan Barrow’un ceza alanı dışından zor pozisyonda çektiği şut kaleci Muslera’da kaldı.

26. dakikada Oğuz Yılmaz’ın, Diagne’ye yaptığı hareket sonrası yerde kalmasının ardından maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR’a gitti. Pozisyonu tekrar izleyen Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Oğuz kararın ardından sarı kart gördü.

29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Selçuk’un vuruşunda Denizlispor’un file bekçisi Stackhowıak yerden gelen topu çıkardı.

32. dakikada Aissati’nin ara pasında ceza alanı dışında topla buluşan Recep’in çektiği sert şut direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Zakarya’nın vuruşu ise kaleci Muslera’da kaldı.

34. dakikada Marcao kendi ceza alanları yakınında Rodallega’ya yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta Rodallega’nın çektiği sert şu barajdan geri döndü.

44. dakikada Marcao orta saha yakınlarında Rodallega’ya yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

45. dakikada kullanılan kornerde Zeki’nin ceza alanına yaptığı ortada kafalardan seken top auta gitti.

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Savranlar xx

Yukatel Denizlispor: Stackhowıak xx, Lopes xx, Rodallega xx, Murawskı xx, Aissati, Oğuz xx, Recep xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Zeki xx, Barrow xx

Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Kadir, Mustafa, Mbamba, Sedat, Mehmet, Burak, Emre, Krem Can

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Galatasaray: Muslera xx, Seri xx, Selçuk, Belhanda xx, Babel xx, Jimmy xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Dıagne xx

Yedekler: Okan, Ahmet, Linnes, Donk xx, Yunus, Ömer, Atalay, Erencan, Emre

Teknik Sorumlu: Fatih Terim

Kırmızı Kart: Marcao (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Lopes, Oğuz, Zeki (Denzilispor), Babel (Galatasaray)