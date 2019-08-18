0553 313 94 23

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.

18 Ağustos 2019 Pazar 23:51
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Donald’ın hatasında orta sahada topla buluşan İrfan topla ceza sahasına girer girmez şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.


54. dakikada Farnolle’nin uzaklaştırmaya çalıştığı top Demba Ba’nın önünde kaldı onun pasında Visca’nın şut denemesini Farnolle çıkarttı.


67. dakikada İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi tarafından ikinci sarı karttan oyun dışına gönderildi.


68. dakikada Bifouma ile verkaç yapan Guılherme ceza sahası önünde yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0


73. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Fofana rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti top üstten dışarı gitti.


76. dakikada Ponck’un hatalı pasında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Jahovic topu düzelttikten sonra vuruşunu yaptı meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.


88. dakikada Guılherme’nin pasında topu topuğuyla önüne alan Jahovic meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-0


90. dakikada Donald’ın pasında topla buluşan Fofana ceza sahasına girer girmez yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 3-0



Stat: Yeni Malatya Stadyumu


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanooğlu xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Robin Yalçın xxx, Hadebe xxx, Özer xxx, Erkan xxx, Murat Yıldırım xxx (Ahmed Ildız dk. 86 xx), Donald xxx, Chaalali xxx (Guilherme dk. 62 xxx), Bifouma xxx (Rahman Buğra dk. 82 xx), Fofana xxx, Jahovic xxx


Yedekler: Abdulsamed, Ufuk, Eren, Ahmed, Guılherme, Rahman Buğra


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Medipol Başakşehir: Mert x, Chedjou x, Ponck x, Behich x, Çaiçara xx, Azubuıke x (Gökhan İnler dk. 46 x), Soner xx (Arda Turan dk. 63 x), Elia x (Guldbradsen dk. 76 x), Kahveci xx, Visca xx, Demba Ba x


Yedekler: Volkan Babacan, Viera, Uğur, Mossoro, Arda, Kerim, Gökhan İnler, Guldbradsen, Crivelli, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Guılherme (dk. 68), Jahovic (dk. 88), Fofana (dk. 90) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 67) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Chaalali, Murat Yıldırım, Robin (Yeni Malatyaspor)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PSG, Rennes'e yenildi
    1. PSG, Rennes'e yenildi
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2019
    3. Cizre’de TEM, Narkotik ve KOM..
    4. Trabzonspor sezona puan kaybıyla başladı
    5. Futbol: TFF 1. Lig
    6. Ürdün’den İsrail’in Kudüs’teki..
    7. Futbol: Süper Lig
    8. Pakdemirli: Yöneticiysen işinin başına..
    9. Karaman topu kontrol etmek isterken..
    10. Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 -..
    11. Süper Lig: Göztepe 0 - Antalyaspor 1..
    12. Futbol: Süper Lig
    13. Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor:..
    14. Yargıtay Başkanı'ndan tepki: Son..
    15. Futbol: Süper Lig
    16. Yeni Malatyaspor Başakşehir'e patladı
    17. Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak..
    18. Futbol: TFF 1. Lig
    19. Seyir halindeki kamyonet lastikleri..
    20. Urla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    21. Başkan Gürün: “Milas ve Mumcular’daki..
    22. Korkutan açıklama: İkinci bir Çernobil..
    23. İzmir ve Muğla'da korkutan yangınlar!
    24. Kayıhan Osmanoğlu'ndan Osmanlı..
    25. Söke’de itfaiye yangından yangına koştu
    26. Tartıştığı akrabasını tabancayla..
    27. Suudi Arabistan’da benzin istasyonunda..
    28. Cincinnati Masters'ta şampiyon Keys
    29. Cezaevinden çıkar çıkmaz..
    30. Hatay’daki orman yangını kontrol..
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Çavuşoğlu Sudan'da konuştu: Bir an önce...
    Çavuşoğlu Sudan'da konuştu: Bir an önce...
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Melih Gökçek İmamoğlu'na seslendi: Tatilini kesme, rahatına bak, yarın yağmur kesiliyormuş
    Melih Gökçek İmamoğlu'na seslendi: Tatilini kesme, rahatına bak, yarın yağmur kesiliyormuş
    İdlib'e giremeyen Esed rejimi ve Rusya, Türkiye'yi kullanma peşinde!
    İdlib'e giremeyen Esed rejimi ve Rusya, Türkiye'yi kullanma peşinde!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    Büyükelçilik Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı! ‘Şişli ve Taksim’e gitmeyin’
    Büyükelçilik Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı! ‘Şişli ve Taksim’e gitmeyin’