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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:40
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma’nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.


43. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti top yandan auta gitti.



Stat: Yeni Malatya Stadyumu


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanooğlu xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin Yalçın xx, Hadebe xx, Özer xx, Erkan xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx, Chaalali xx, Bifouma xx, Fofana xx, Jahovic xx


Yedekler: Abdulsamed, Ufuk, Eren, Ahmed, Guılherme, Rahman Buğra


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Medipol Başakşehir: Mert xx, Chedjou xx, Ponck xx, Behich xx, Çaiçara xx, Azubuıke xx, Soner xx, Elia xx, Kahveci xx, Visca xx, Demba Ba xx


Yedekler: Volkan Babacan, Viera, Uğur, Mossoro, Arda, Kerim, Gökhan İnler, Guldbradsen, Crivelli, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kart: Chaalali (Yeni Malatyaspor)

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:40
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