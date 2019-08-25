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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 21:27
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortasında altıpas noktasında Nwakaeme’nin şutunda top üstten auta gitti.


70. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Fofana’nın sert şutu önce Hosseini’ye ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.


78. dakikada orta sahada topu kapan Pereira’nın yerden ortasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Yusuf pasını yeniden Pereira’ya aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


82. dakikada sağ kanattan Pereira’nın şutu kaleci Fornolle’den döndü. Dönen topla yeniden buluşan Pereira’nın ortasında savunmadan dönen topla buluşan Obi Mikel’ın vuruşu auta çıktı.


89. dakikada sağ kanattan Erkan Kaş’ın ortasında savunmadan seken topla altı pas noktası üzerinde buluşan Eren Tozlu’nun şutu filelerle buluştu. 2-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Novak xx, Hosseini xx, Pereira xx, Ekuban xx, Abdülkadir Ömür xxx (Yusuf Sarı dk. 72 x), Nwakaeme xx, Abdulkadir Parmak xx (Avdija dk. 88 ?), Sosa xx, Sörloth x (Obi Mikel dk. 80 x)


Yedekler: Erce, Abdurrahim Dursun, Campi, Fernandes, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Erkan Kaş xx, Hadebe xx, Özer Özdemir xx, Mina xx, Donald xx, Guilherme x (Chaaleli dk. 67 x), Fofana xx, Robin Yalçın x (Gökhan Töre dk. 67 ?) (Eren Tozlu dk. 78 ?), Bifouma xx, Jahovic xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Rahman, Ahmed Ildiz


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 44), Pereira (dk. 78) (Trabzonspor), Eren Tozlu (dk. 89) (Yeni (Malatyaspor)


Sarı kartlar: Sosa (Trabzonspor), Erkan Kaş, Jahovic (Yeni Malatyaspor)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:27
  1. doğa

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