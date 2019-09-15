Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı) Süper Lig’in 4.

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sosa’nın gelişine vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Pereira’nın sağ taraftan arka direğe doğru yaptığı ortayı iyi takip eden Novak, kafayla topu ağlara yolladı. 1-0

27. dakikada savunma arkasına sızan Sio’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

28. dakikada Sio’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

44. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağından Sio’nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Stancu’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-1



Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Fernandes xx (Hüseyin Türkmen dk. 42 xx), Hosseini xx, Novak xxx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Avdijaj x, Nwakaeme x, Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Sturridge, Doğan Erdoğan, Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir x, Ahmet Oğuz x, Flavio x, Toure x, Polomat x, Baiano x, Berat Özdemir x, Sessegnon x, Candeias x, Sio x, Stancu x

Yedekler: Übeyd, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Ayite, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Sadio Diallo

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Novak (dk. 17) (Trabzonspor), Stancu (dk. 44) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Polomat, Ferhat Özdemir (Gençlerbirliği)

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