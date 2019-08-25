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Süper Lig:Trabzonspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 20:16
Süper Lig:Trabzonspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada sol kanattan Guilherme’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Donald’ın şutunda top üstten auta gitti.


26. dakikada Bifouma’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.


40. dakikada ceza sahası dışından Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Fornole topu parmaklarıyla kornere çeldi.


44. dakikada sol kanattan Sosa’nın ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xx, Novak xxx, Hosseini xx, Pereira x, Ekuban xx, Abdülkadir Ömür xxx, Nwakaeme xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xxx, Sörloth x


Yedekler: Erce, Abdurrahim Dursun, Campi, Fernandes, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Obi Mikel, Fıratcan Üzüm, Avdija


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Erkan Kaş xx, Hadebe xx, Özer Özdemir xx, Mina xx, Donald xx, Guilherme xx, Fofana xx, Robin Yalçın xx, Bifouma xx, Jahovic xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Rahman, Ahmed Ildiz, Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Abdülkadir Ömür (dk. 44) (Trabzonspor)


Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:16
  1. doğa

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