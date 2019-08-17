Süper Lig: Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 1.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 1. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Medel’den topu kazanan Emre’nin pasında sol çaprazda topla buluşan Yatabare, çizgi üzerinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

58. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın uzun pasında top kaleci Muammer’de kaldı.

76. dakikada Cofie’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre’nin uzun şutunda top ağlarla buluştu. 3-0

81. dakikada Yatabare’nin pasında ceza sahasına giren Mert’in şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi.

89. dakikada Mert’in pasında Yatabare topla buluştu. Yatabare’nin hatasında top kaleci Utku’da kaldı.



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Samet Çavuş xxx

Sivasspor: Samassa xx (Muammer dk. 45 xx), Ziya xxx, Aaron xxx, Caner xxx, Marcello xxx, Cofie xxx, Mert xx (Rybalka dk. 83 x), Hakan xx, Erdoğan xx (Fernando dk. 69 xx), Yatabare xx, Emre xx

Yedekler: Kone, Uğur, Papp, Hugo, Rybalka

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Utku xx, Caner xx, Ruiz xx, Vida xx, Gönül xx, Medel xx (Oğuzhan dk. 62 xx), Dorukhan xx (Orkan dk. 75 x), Quaresma xx (Mehmet dk. 62 x), Ljajic xx, Body xx, Güven xx

Yedekler: Douglas, Necip, Muhayer, Pedro

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Mert (dk. 30), Yatabare (dk. 54), Emre (dk. 76) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ziya, Mert, Cofie, Hakan (Sivasspor), Ljajic, Body, Caner (Beşiktaş)

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