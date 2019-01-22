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Spor Toto Süper Lig'inin 18. hafta maç sonuçları puan durumu

Süper Lig’de aranın ardından takımlar yeniden yeşil sahalara çıktı. Fenerbahçe başta olmak üzere üç büyük takımlar devre arası öncesinde iyi bir sınav veremedi. Süper Lig’in 18. Hafta maçları başlamasıyla birlikte Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe kaç puan aldı ve ligde pun durumu ne oldu? Galatasaray'ın kaç puanı var? Beşiktaş kaç puana sahip ve Beşiktaş ligde kaçıncı sırada? Peki 18. Hafta maç sonuçlarına göre, Süper Lig puan durumu ne oldu? İşte, Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.

22 Ocak 2019 Salı 08:26
Spor Toto Süper Lig'inin 18. hafta maç sonuçları puan durumu

Süper Lig’de aranın ardından takımlar yeniden yeşil sahalara çıktı. Fenerbahçe başta olmak üzere üç büyük takımlar devre arası öncesinde iyi bir sınav veremedi. Süper Lig’in 18. Hafta maçları başlamasıyla birlikte Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe kaç puan aldı ve ligde pun durumu ne oldu? Galatasaray'ın kaç puanı var? Beşiktaş kaç puana sahip ve Beşiktaş ligde kaçıncı sırada? Peki 18. Hafta maç sonuçlarına göre, Süper Lig puan durumu ne oldu? İşte, Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.

Spor Toto Süper Lig'inin 18. hafta maçında Fenerbahçe ve Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2'yle geçerken, forvet transferini henüz bitiremeyen Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 yendi. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi ve Başakşehir 4-2'lik galibiyet ile sahadan ayrılmayı başardı. Fenerbahçe ise deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. İşte, Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.

Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş

Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor

Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe 

Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor

Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü

Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor

Trabzonspor 2 - 4 Başakşehir

Kasımpaşa 0 - 1Çaykur Rizespor 

Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 08:26
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
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