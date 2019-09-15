Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 3 (İlk yarı) MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 4.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 4. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını Malatya ekibi 3-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada Koulossa’nın sol kanattan ortasında topla buluşan Jahovic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

33. dakikada Ankaragücü ceza yayının yakınlarında topla buluşan, Koulossa’nın vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

37. dakikada sağkanattan ceza sahasına yapılan ortada, ceza sahası içinde İlhan Parlak’ın vole vuruşu kaleci Farnolle’de kaldı.

43. dakikada ceza sahası dışından Marques’in sert şutunda şutuna kaleci Korcan’ın da müdahalesine rağmen top filelere gitti. 0-3



Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan xx , Bahtiyar Birinci xx, Yusuf Bozdoğan xx

Ankaragücü: Korcan xxx, Kitsiou xx, Ante xx, Pazdan xx, Pinto xx, Moke x, Sedat xx, Canteros xx, Aydın xxx, İlhan xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Cebrail Karayel, Mahmut Akan, Mehmet Sak, Oscar Scarione, Ricardo Faty, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Issam xx, Robin xx, Mustafa xx, Sakıb xx, Acquah xx, Chaleli xx, Guilherme xx, Donald xx, Bifouma xx, Jahovic xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Teenage Hadebe, Arturo Meza, Özer Özdemir, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller: Jahovic (dk. 26) Bifouma (dk. 33), Guilherme (dk. 43) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Ante Kulusic (Ankaragücü)

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